МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Британский премьер Борис Джонсон заявил в эфире телеканала Sky News, что в мире появляется усталость от темы Украины.

!Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков

Пушков указал на серьезную угрозу для "увлеченной Украиной" Европы

По его словам, очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Он выразил обеспокоенность тем, что "по всему миру начинает появляться небольшая усталость от (темы — ред.) Украины".

Джонсон посетил Киев в пятницу для встречи с Владимиром Зеленским.