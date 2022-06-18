МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Британский премьер Борис Джонсон заявил в эфире телеканала Sky News, что в мире появляется усталость от темы Украины. Пушков указал на серьезную угрозу для "увлеченной Украиной" Европы

По его словам, очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Он выразил обеспокоенность тем, что "по всему миру начинает появляться небольшая усталость от (темы — ред.) Украины".

Джонсон посетил Киев в пятницу для встречи с Владимиром Зеленским.