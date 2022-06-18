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Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы Украины
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. Британский премьер Борис Джонсон заявил в эфире телеканала Sky News, что в мире появляется усталость от темы Украины. По его словам, очень важно совершать поездки на Украину,... ПРАЙМ, 18.06.2022
экономика, новости, украина, борис джонсон, украинский кризис, усталость
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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" Борис Джонсон
© AFP/ KIRSTY WIGGLESWORTH
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Британский премьер Борис Джонсон заявил в эфире телеканала Sky News, что в мире появляется усталость от темы Украины.
По его словам, очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Он выразил обеспокоенность тем, что "по всему миру начинает появляться небольшая усталость от (темы — ред.) Украины".
Джонсон посетил Киев в пятницу для встречи с Владимиром Зеленским.