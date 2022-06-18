С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Петербургский губернатор Александр Беглов заявил журналистам, что через несколько лет Россия будет благодарить западные страны за санкции. По его мнению, меры Запада стимулируют развитие экономики страны. Сечин считает, что Европа совершает энергетическое самоубийство санкциями

Он напомнил, что Петр I после Полтавской битвы поднял кубок: "За наших учителей!".

"Я уверен, что через несколько лет мы тоже поднимем бокал и скажем спасибо Западу за его санкции", — сказал он.