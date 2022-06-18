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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220618/837222364.html
Беглов уверен, что в будущем Россия скажет Западу спасибо за санкции
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Петербургский губернатор Александр Беглов заявил журналистам, что через несколько лет Россия будет благодарить западные страны за санкции. По его мнению, меры Запада стимулируют... ПРАЙМ, 18.06.2022
экономика, новости, александр беглов, россия, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Петербургский губернатор Александр Беглов заявил журналистам, что через несколько лет Россия будет благодарить западные страны за санкции. По его мнению, меры Запада стимулируют развитие экономики страны.
Он напомнил, что Петр I после Полтавской битвы поднял кубок: "За наших учителей!".
"Я уверен, что через несколько лет мы тоже поднимем бокал и скажем спасибо Западу за его санкции", — сказал он.