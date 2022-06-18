МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. ЮБИЛЕЙНЫЙ ПМЭФ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ — ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА

НА ПМЭФ ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЙ НА СУММУ 5,6 ТРЛН РУБ — ОРГКОМИТЕТ

НА ЮБИЛЕЙНЫЙ ПМЭФ ПРИЕХАЛИ 14 ТЫС ЧЕЛОВЕК ИЗ 130 СТРАН — ОРГКОМИТЕТ

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