2022-06-18T13:15:00+03:00
2022-06-18T13:20:15+03:00
2022-06-18T13:15:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220618/837222397.html
Организаторы рассказали об эффекте от ПМЭФ
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. ЮБИЛЕЙНЫЙ ПМЭФ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ — ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА НА ПМЭФ ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЙ НА СУММУ 5,6 ТРЛН... ПРАЙМ, 18.06.2022
экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83721/17/837211768.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83721/17/837211768.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83721/17/837211767.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83721/17/837211767.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83721/17/837211755.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83721/17/837211755.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. ЮБИЛЕЙНЫЙ ПМЭФ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ — ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА
НА ПМЭФ ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЙ НА СУММУ 5,6 ТРЛН РУБ — ОРГКОМИТЕТ
НА ЮБИЛЕЙНЫЙ ПМЭФ ПРИЕХАЛИ 14 ТЫС ЧЕЛОВЕК ИЗ 130 СТРАН — ОРГКОМИТЕТ
Новость дополняется