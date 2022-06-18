2022-06-18T14:43:48+03:00
2022-06-18T14:43:48+03:00
2022-06-18T14:43:48+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220618/837222795.html
Страна-гость на ПМЭФ-2023 будет ОАЭ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн /ПРАЙМ/. Страной-гостем на ПМЭФ-2023 станут Объединенные Арабские Эмираты, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон... ПРАЙМ, 18.06.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн /ПРАЙМ/. Страной-гостем на ПМЭФ-2023 станут Объединенные Арабские Эмираты, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
"Страной-гостем на следующем Петербургском международном экономическом форуме у нас выступят Объединенные Арабские Эмираты", — рассказал Кобяков журналистам на итоговой пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что участие в юбилейном ПМЭФ приняла 131 страна, включая Россию, около 14 тысяч участников посетили площадки форума.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.