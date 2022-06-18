С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн /ПРАЙМ/. Страной-гостем на ПМЭФ-2023 станут Объединенные Арабские Эмираты, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

"Страной-гостем на следующем Петербургском международном экономическом форуме у нас выступят Объединенные Арабские Эмираты", — рассказал Кобяков журналистам на итоговой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что участие в юбилейном ПМЭФ приняла 131 страна, включая Россию, около 14 тысяч участников посетили площадки форума.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.