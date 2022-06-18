С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) завершается в субботу. Его самой заметной особенностью стало почти полное отсутствие английской речи в коридорах и на сессиях — представители западных стран не решились приехать, опасаясь санкций. Тем не менее, значительная часть сказанных на форуме слов была обращена к Западу. О санкциях, бизнесе и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии, провозгласил наступлении новой эпохи, когда в мире будут лидировать только страны, имеющие реальный суверенитет – политический, экономический, и технологический. Он уверен, что Россия такой суверенитет имеет, а значит, в эту новую эпоху в выигрыше останутся те, свяжет с ней свое будущее.

"Настоящий успех, чувство достоинства и самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей родиной. Последние события только подтвердили то, о чем постоянно говорил ранее: дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов", — заявил Путин.

А Глава Роснефти Игорь Сечин назвал Россию Ноевым Ковчегом для мировой экономики. "Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как "Восток Ойл", может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, и есть этот спасительный Ковчег", — сказал он.

ВЫСКАЗАННЫЕ ОБЕЩАНИЯ

Тональность дискуссиям в первый день форума задала мебельная сеть IKEA, хотя ее представителей на ПМЭФ не было. Компания заявила в среду о сокращении масштаба бизнеса в России и продаже здесь своих фабрик. Желающие купить – вызвались сразу, подтвердив тезис министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о том, что претендентов на покупку активов уходящих из России компаний в стране хватает.

Впрочем, власти ждут от российского бизнеса больше: не скупки задешево покинутых западными брендами компаний и копирования зарубежных товаров, а создания собственных новых технологий.

"Нам нужно выстраивать все сферы жизни на качественно новом технологическом уровне и при этом быть не просто пользователями чужих решений, но иметь технологические ключи к созданию товаров и услуг следующих поколений", — заявил в своем выступлении Путин. Взамен глава государства пообещал навсегда избавить компании от плановых проверок, а самих предпринимателей – от избыточного давления со стороны правоохранительных органов.

Министры тоже не скупились на обещания. Иностранцам, вложившимся в российские бумаги, обещали выплатить все положенные деньги: в рублях, но с последующей конвертацией и возможностью вывода за рубеж без всяких ограничений. Российским инвесторам, которые вложили деньги в западные акции, наконец, обещали разрешить зачислять валюту от их продажи на зарубежные счета.

А компании, которые, как IKEA, были вынуждены под давлением своих властей, уйти из России, обещали пустить обратно, как только они пожелают вернуться — при условии, что они уйдут вежливо, передав бизнес местным партнерам.

Министр финансов РФ Антон Силуанов намекнул, что продолжающий работать в стране бизнес — как российский, так и иностранный, может рассчитывать и на бюджетные субсидии, и на налоговые льготы. Но помощь, по его словам, будет оказана только тем, кто сейчас действительно нужен стране. Например – отечественным автопроизводителям, при условии, что чиновники согласятся пересесть на Ладу. Организаторы рассказали об эффекте от ПМЭФ

РЕАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Участники форума отметили, что мировой кризис и начавшаяся деглобализация неминуемо приведут к изменениям в финансовой системе.

"На смену экономики мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов", — сказал Путин. По его словам, уже в ближайшие годы в мире будет запущен процесс конвертации глобальных резервов "из теряющих свою стоимость валют в настоящие ресурсы".

В России этот процесс уже начался. Силуанов ранее заявил, что для ее бюджетной устойчивости вовсе не обязательно иметь валюту — достаточно рублевых сбережений. Рубль, по его словам — это лучшая валюта для внешних торговых операций России, и в ближайшее время будет делаться упор на расчеты в российских рублях.

Доллар и Евро после блокировки золотовалютных резервов России утратили статус надежных валют.

"Значение евро как мировой резервной валюты снижается. Отказ от российских энергоресурсов и снижение конкурентоспособности европейской экономики уже привели к бегству капитала и падению курса евро к доллару на 8%, с 1,13 на начало года до 1,04 в настоящее время. Фактически, запретив торговые отношения с Россией, Европа ограничила оборот своей валюты, снизив ее привлекательность для международных расчетов", — заявил глава Роснефти.

Но эта медаль имеет и другую сторону — проблемы с валютными расчетами привели к чрезмерному укреплению рубля, что уже стало вызовом для российской экономики.

Участники форума признавали, что с нетерпением ожидают ослабления национальной валюты до 70-75 рублей за доллар. Высокие цены на сырье в мире пока позволяют многим российским экспортерам справляться с проблемой, но не всем. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, например, что 70 рублей за доллар – это "точка ноль" для металлургов. При таком курсе с минимальной эффективностью еще можно поставлять их продукцию на экспорт, а если курс ниже — это уже убыток. Нынешний ПМЭФ проходит в непростое время, заявил Путин

МОСТ ИЛИ ТРУБА?

Выступая на традиционном для ПМЭФ деловом завтраке Сбера, который был озаглавлен "Российская экономика: как построить мост в будущее?", глава банка Герман Греф отметил, что Россия довольно быстро начала строить этот мост – правда, почему-то он оказался "трубой на Восток". Греф пояснил, что 73% экспорта российской нефти уже перенаправлены в страны, которые не ввели санкций.

Ответственный за ТЭК вице-премьер Александр Новак позже уточнил, что логистические цепочки в нефтянке сейчас перестраиваются, когда эта работа закончится – Россия сможет еще нарастить экспорт нефти в дружественные страны, а спрос на нее, как и цена в мире будет только увеличиваться.

Впрочем, под словом "труба" Греф имел в виду весь российский экспорт. И его простая переориентация в Азию – не совсем то, что нужно стране.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил, что разворот экспорта на Восток Россия может сделать сравнительно легко, хотя изменение логистических цепочек займет немало времени. А вот перестройка всей структуры экономики – гораздо более сложная задача с неизвестным результатом. Министр призвал смотреть на вещи реально.

Впрочем, многие участники форума исповедовали оптимизм в отношении будущего российской экономики. Да и сам Решетников признавал, что причины для некоторого оптимизма есть: спад ВВП России и инфляция, по его словам, в текущем году будут существенно меньше первоначальных прогнозов.

ДЕФЛЯЦИОННАЯ СПИРАЛЬ

Главное, что беспокоило главу Минэкономразвития в течение всего форума – это риск сползания в дефляционную спираль. Вытащить экономику из этой спирали, по его словам, может только ЦБ – решительно снизив ключевую ставку.

Банк России в течение всего форума испытывал беспрецедентное давление как со стороны властей, так и со стороны бизнеса, которые намекали, уговаривали и даже требовали снизить ставку, обеспечив компании доступным кредитом.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил даже отказаться от таргета по инфляции в 4%. По его словам, денежно-кредитная политика России должна отталкиваться от новой социльно-экономической модели экономики, которую власти намерены построить. "В этой новой модели нужно ли в 2024 году иметь инфляцию 4% — на это должны ответить финансовые власти. Мне представляется, что с курсом 70 (рублей за доллар) и ключевой ставкой 7,5% мы в состоянии в спокойном режиме стартовать", — заявил он.

Регулятор стоял на своем: Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что резкое снижение ставки вызовет лишь рост цен. А ее заместитель Алексей Заботкин добавил, что наблюдаемое снижение потребительских цен нельзя называть классической дефляцией: слишком велико тут влияние волатильных компонентов.

Весомую поддержу в итоге Банк России получил от Путина, который, выступая на пленарной сессии, признал, высокая ставка ЦБ "прижимает" бизнес, но она же не допустила обесценения накоплений россиян. Глава государства также заявил, что целевой уровень инфляции в РФ в 4% необходимо сохранить. США "душат" европейцев, а те и рады: "Газпрому" есть над чем подумать

ЖИЗНЬ ПО ПРАВИЛАМ

Министр финансов в кулуарах форума представил журналистам логику нового бюджетного правила. Оно соответствуют принципу, озвученному Путиным: тратить столько, сколько заработали. Правда, переходить к этому принцу Минфин собирается постепенно в течение трех лет.

"Будем ли мы больше тратить нефтегазовых доходов? Как переходный период – точно будем больше тратить", — сказал он. После 2025 года требования к расходам ужесточатся, но их общий объем будет не ниже, чем среднее значение в предыдущие периоды, пообещал Силуанов.

Минэкономразвития считает такой уровень недостаточным. "Под форматом бюджетного правила Минфин запаковал тот уровень бюджетных расходов, который с нашей точки зрения неприемлем", — сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В свою очередь Силуанов призвал не забывать о "голландской болезни", от которой российская экономика пока не избавилась. "У нас только пока цепочки логистические еще не выстроены, но они выстроятся — и мы опять "заболеем", — предупредил он. Лекарством, по его словам, могут быть только накопление ресурсов в ФНБ.

Эту дискуссию министрам предстоит закончить в правительстве.