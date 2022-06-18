С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов в своём Телеграм-канале. В ФРГ обещают сделать "все" для устранения проблем по "Северному потоку"

"Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза", — заявил Алиханов.

Калининградские власти будут добиваться отмены разъяснений, которые Еврокомиссия дала в отношении своих санкций, это грубейшее нарушение всех обязательств без предупреждения, также отметил он.

При этом он также отметил, что Калининградская область готовилась к "гадостям от соседей", на линию Усть-Луга — Балтийск выведен паром, также курсирует еще один сухогруз.

"Три серьёзных предложения относительно ответных мер на решение Литвы ограничить транзит обсуждаются, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики, были выдвинуты. Если незаконные ограничения не будут сняты нашими европейскими соседями, будем предлагать федеральным властям принять соответствующие ответные меры" — также заявил Алиханов.

Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.