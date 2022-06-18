С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Самые востребованные вакансии в Москве — в торговле и сервисе, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в рамках Петербургского международного экономического форума – 2022. ФАС: параллельный импорт в Россию должен охватывать все категории товаров

"Уровень безработицы на сегодняшний день самый низкий у нас с начала года, составляет 0,46%, при этом мы имеем вакансий в банке данных больше 300 тысяч. Но поскольку структура экономики Москвы достаточно сбалансированная, такое количество вакансий, прежде всего, связано с тем, что бизнес развивается, ему просто нужны новые кадры, где-то этот рост происходит быстрее, где-то медленнее. По данным единой службы занятости, самые востребованные вакансии на сегодняшний день 20% — это торговля, 19% — это сервисные услуги, 11% — отрасль транспортная, 9% — строительство и 8% — IT", — рассказал Пуртов.

Он отметил, что такая картина достаточно стабильная.

"Изменения рынка труда не происходит в один день, и, прежде всего, они связаны с появлением новых видов деятельности либо с автоматизацией каких-то процессов, как мы наблюдали с вами, например, в период пандемии. Тогда очень сильно вырос онлайн-сектор. Поэтому мы не видим, что это происходит в одночасье, в один день какие-то профессии умерли, просто-напросто стали не нужны. Но тем не менее этот процесс закономерный. Развитие IT, например, сокращает запрос работодателя на услуги бухгалтера, где-то отчасти юристов, или, например, профессия риэлтора уже не настолько востребована", — уточнил Пуртов.

Глава департамента отметил, что Москва приходит к общемировым трендам, когда человек за свою жизнь должен будет поменять несколько профессий, местами переучиваться.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.