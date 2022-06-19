МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Роль России в мировой экономике значительно выше, чем формальные 2,5-3 %, которые ей насчитывают МВФ или Всемирный банк, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков рассказал, когда Запад смягчит санкционную политику

По его словам, на это указывает кризис политики санкций, "о котором на Западе не пишет только ленивый".

"Есть еще и причисляющие себя к экономистам глупцы или интеллектуальные мошенники, которые на полном серьезе оценивают потенциал России, сравнивая объем и возможности ее экономики с экономикой таких стран, как Нидерланды, Канада или Испания, которые даже отдаленно не могут конкурировать по весу с Россией", == подчеркнул Пушков.

Он добавил, что в условиях новой реальности обманчивая фетишизация формального ВВП и ложность подобных искусственных сравнений становятся особенно очевидными: