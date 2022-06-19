МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Санкции, которые ввели США против России, в итоге получились "выстрелом себе в ногу", заявил в эфире Fox News президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер. Российский посол рассказал, как Запад толкнул мир в кризис

По его словам, редко когда санкции приводят к тому, что страны, в отношении которых они введены, "меняют свое поведение". "Но вы не можете заставить глав государств отказаться от того, что они считают крайне значимым для их жизненно важных национальных интересов. Применительно к России это ситуация на Украине", — пояснил ученый.

Ругер отметил, что когда в условиях санкционного давления Россия наращивает доходы от продажи энергоресурсов, это является очередным случаем "непреднамеренных последствий", которые стали результатом "неправильных действий".

"Нам рассказывали про все эти яхты, которые мы арестовали, а потом мы должны платить за их содержание. И это лишь небольшой пример. Но мы видим это и в случае с ценами на нефть, и в случае с ценами на продукты питания. А затем Соединенные Штаты на наших глазах заявляют: знаете, нам нужно выделить субсидии для глобальной продовольственной помощи", — заметил он.

Как заявил Ругер, ситуация с санкциями выглядела "крайне предсказуемо", поскольку ученые изучали этот вопрос на протяжении десятилетий и выяснили, что политика подобного давления зачастую "не слишком помогает".

"Повторю: всё очень предсказуемо. И типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, — это политические решения, которые, как представляется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, однако на деле оказываются выстрелом себе в ногу", – подчеркнул ученый.