2022-06-19T16:09:00+03:00
2022-06-19T16:34:16+03:00
2022-06-19T16:09:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220619/837227307.html
Власти США признали замедление американской экономики
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. “Я ожидаю, что экономика будет замедляться. Она росла... ПРАЙМ, 19.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, сша, рецессия, кризис
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/34/832533427.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/34/832533427.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/34/832533426.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/34/832533426.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/34/832533425.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/34/832533425.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220619/837224740.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 19 июн — ПРАЙМ. Американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
“Я ожидаю, что экономика будет замедляться. Она росла очень высокими темпами… Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту”, — сказала она в интервью телеканалу ABC.
“Я не думаю, что рецессия неизбежна”, — добавила Йеллен.
Основания для оптимизма она видит в высоком уровне потребительских расходов и состоянии рынка труда, где на каждые две вакансии приходится в среднем по одному соискателю.