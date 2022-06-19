ВАШИНГТОН, 19 июн — ПРАЙМ. Американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Американский ученый объяснил, как США "стреляют себе в ногу" из-за России

“Я ожидаю, что экономика будет замедляться. Она росла очень высокими темпами… Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту”, — сказала она в интервью телеканалу ABC.

“Я не думаю, что рецессия неизбежна”, — добавила Йеллен.

Основания для оптимизма она видит в высоком уровне потребительских расходов и состоянии рынка труда, где на каждые две вакансии приходится в среднем по одному соискателю.