КИШИНЕВ, 19 июн — ПРАЙМ. Несколько тысяч человек участвуют в центре молдавской столицы в акции протеста против роста цен, передает корреспондент РИА Новости. WSJ: Путин нанес удар по самому уязвимому месту европейских лидеров

Мероприятие организовала оппозиционная партия "Шор", представители которой с мая проводят в Кишиневе и ряде населенных пунктов антиправительственные митинги.

На акцию в Кишиневе, которая проходит под лозунгом "Новая жизнь", вышли рабочие, педагоги, врачи, пенсионеры и другие жители страны. Многие приехали в молдавскую столицу из регионов.

"Люди больше не в состоянии оплачивать счета за газ, электричество подорожало, топливо стало таким дорогим, что можно сойти с ума, люди уже не могут заправлять свои машины", — сказала на открытии митинга депутат парламента, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.

Политик также заявила, что полиция утром препятствовала организаторам подготовить площадь для акции — установить сцену и специальное оборудование.

"Власть боится протестов, поэтому ставит различные препоны оппозиции", — сказала она.

Акция проходит мирно, манифестанты пришли с плакатами "Долой рост цен", "Мы за новую жизнь".

Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары — на 21,45%, услуги, оказываемые населению, — на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. В Кишиневе и ряде населенных пунктов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых звучат возмущения по поводу роста цен и бездействия властей.