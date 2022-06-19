ВАШИНГТОН, 19 июн — ПРАЙМ. Солидарное с союзниками желание "наказать Россию" из-за событий на Украине несет экономические издержки для США, сказала министр финансов Джанет Йеллен. Власти США признали замедление американской экономики

"Мы едины с нашими союзниками в желании принять меры… чтобы наказать Россию за то, что она делает на Украине, и это имеет побочные эффекты также и для нас", — признала она в интервью телеканалу ABC.

Конфликт на Украине и санкции против России администрация США называет одной из главных причин рекордной за 40 лет инфляции в стране.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.