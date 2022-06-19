ВАШИНГТОН, 19 июн — ПРАЙМ. Возвращение инфляции в США на уровень в 2% может занять "пару лет", так как монетарные инструменты не в состоянии решить проблему отстающего предложения, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер. Власти США признали замедление американской экономики

Для борьбы с рекордной за 40 лет инфляцией в 8,6%, Федеральная резервная система на этой неделе подняла ключевую ставку на рекордные с 1994 года 75 базисных пунктов и дала понять, что планирует новые повышения.

"Нам нужно привести монетарную политику в соответствие, чтобы справиться с избыточным спросом, который стоит за давлением на цены… Необходимо также, чтобы предложение вернулось, был лучший баланс. Поэтому мы не увидим сразу инфляции в 2%. На это уйдет пара лет, но она будет снижаться", — сказала Местер в интервью телеканалу CBS.

В показателях майской инфляции не оказалось признаков стабилизации, а ряд показателей был хуже, чем в апреле, добавила она. "Отчасти из-за этого на нашем заседании… было решено поднять ставку чуть выше, чем это принято", — сказала Местер.