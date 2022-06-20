МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Рейтинг по доходам населения в России в первом полугодии текущего года возглавили Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, а также Москва, а в конце перечня Тува и Ингушетия, показало исследование РИА Новости. Лидерами рейтинга по доступности жилья стали Магаданская область, ЯНАО, НАО

Государство отмечает, что благосостояние населения является одним из приоритетов. В последние годы, по оценкам специалистов, заработные платы растут как в номинальном, так и в реальном измерении, а для многих социально незащищенных слоев расширены программы материальной поддержки.

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

Конкретные цифры свидетельствуют, что среднероссийский уровень соотношения доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в нынешнем году увеличился относительно показателей прошлого года. Но, с учетом заметного негативного эффекта пандемии, в 2020 году уровень доходов уступил результату предшествующего года. В текущем рейтинге значение доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 1,59 против 1,65 в 2019 году (1,58 в 2021 году). Эксперты выяснили, где в России живут самые состоятельные семьи

Еще одним важным показателем, который характеризует материальное положение населения, является уровень бедности. По итогам прошлого года за чертой бедности находились 11% россиян, или 16,1 миллиона человек. Для сравнения, наименьшая доля бедных в современной истории страны была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8%, или 15,5 миллиона человек, а если сравнивать с ситуацией 2000 года, то сейчас число бедных людей в России снизилось в 2,5 раза.

Разница в региональном разрезе остается при этом достаточно высокой. По данным официальной статистики, разница в уровне средних и медианных доходов у "богатых" и "бедных" регионов — порядка трех-четырех раз. Таким образом, проблема материальной обеспеченности и бедности в различных регионах ощущается по-разному. Названы регионы-лидеры по вводу жилья в 2021 году

Для выявления межрегиональных различий эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по доходам населения. В качестве основного показателя, по которому ранжировались российские регионы, выступает отношение медианных среднедушевых доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения получает доходы выше него, а 50% – ниже) за месяц к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Российской Федерации за 12 месяцев (с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года).

Составители рейтинга отмечают, что это позволяет учесть различный масштаб цен в разных регионах. Дополнительным показателем является доля населения, которое живет за чертой бедности. Медианные доходы, использованные в расчетах, оцениваются на основе показателей за 12 месяцев — с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года. Предполагалось, что население за чертой бедности имеет среднедушевые денежные доходы ниже официальной границы бедности.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

Лидером рейтинга, как и годом ранее, стал ЯНАО. Там показатель отношения средних доходов к фиксированному набору составил 3,1. Второе место занимает еще один северный нефтегазовый регион – НАО со значением 2,78. Для сравнения медианное значение в рейтинге 2022 года составляет 1,45, а минимальное – 0,93, таким образом, по российским меркам, в этих двух северных регионах очень многие люди могут рассчитывать на высокий уровень материального благополучия. Опубликован рейтинг социально-экономического положения регионов России

Москва находится на третьем месте, при этом показатель отношения среднестатистических доходов к стоимости набора товаров составил 2,48. Также высокие значения показателя в текущем рейтинге оказались у Чукотского автономного округа (2,39) и Магаданской области (2,28). Сахалинская область на шестом месте с результатом 2,23. При этом все ТОП-6 регионов в нынешнем рейтинге занимают те же позиции, что и в исследовании 2021 года.

Также в первую десятку попали Санкт-Петербург (2,14), ХМАО — Югра (2,09), Московская область (2,04) и Мурманская область (2,02). При этом в отличие от ТОП-6 эти регионы поменяли свои позиции в таблице. Так, Петербург в 2021 году смог опередить ХМАО и в нынешнем рейтинге они занимают седьмое и восьмое места соответственно.

С другой стороны, в нижней части рейтинга расположились Тува, Ингушетия и Алтай. Отношение доходов жителей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг там находится на уровне менее единицы. Еще у восьми регионов этот показатель находится в диапазоне от единицы до 1,2, а в целом у 18 регионов страны он не превышает 1,3.

ЧИСЛО БЕДНЫХ РЕГИОНОВ

Как показывают результаты исследования, в рейтинге 2022 года в 21 регионе доля бедного населения составляет менее 10%. Для сравнения, в рейтинге прошлого года таких было 19, а в 2019 года – 17. Названы регионы, в которых меньше всех придется ждать зарплату 100 тысяч

Число регионов с очень высокой долей бедности в 2022 году снизилось. Только в шести субъектах доля населения за чертой бедности превышает 20%, против десяти регионов годом ранее. Кроме того, в предыдущем рейтинге у двух регионов доля населения за чертой бедности превышала 30%, однако теперь официально доля бедного населения в них заметно снизилась. Снижение доли бедных произошло в Туве с 34% в 2021 году до 29,4%, а также Ингушетии с 30% до 29,7%.

Эксперты отмечают, что в России произошло изменение методологии определения бедности, что оказало определенное влияние на показатели в ряде регионов.

Аналитики считают, что в ближайший год вряд ли стоит ожидать позитивных тенденций, связанных с ростом доходов и сокращением бедности. По ряду оценок, в текущем году российская экономика покажет спад ВВП, соответственно, доходы населения будут также понижаться в реальном выражении. Возобновление реального роста доходов стоит ожидать не ранее 2023 года, отмечают эксперты.