С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — ПРАЙМ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что в настоящее время обсуждается возрождение завода "Авиакор", предприятие в будущем может возобновить производство самолетов. Чемезов рассказал о планах по выпуску российских самолетов до 2030 года

"Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано… Это процесс не быстрый… Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле", — сказал Азаров.

Он напомнил, что в последние годы завод занимался ремонтными работами, добивался контрактов на изготовление отдельных узлов и агрегатов. "Но они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолетов на "Авиакоре", — отметил губернатор.

По его мнению, будущее самарского завода во многом будет зависеть от правильного взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). "Если предприятию и собственнику предприятия удастся выстроить правильную систему взаимоотношений и кооперации, то, уверен, "Авиакор" получит второе рождение. Здесь рано говорить о фиксации каких-либо договоренностей, но со своей стороны я поспособствую тому, чтобы такие договоренности были достигнуты", — пояснил Азаров.

Самарский завод "Авиакор" ранее специализировался на производстве самолетов Ту-154 и Ан-140.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.