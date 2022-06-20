МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Выставка Expo-Russia Kyrgyzstan 2022 будет проходить в Бишкеке с 21 по 23 июня. Об этом сообщил заведующий отделом развития и продвижения экспорта Национального агентства по инвестициям Тилек Жумалиев. Оверчук рассказал о планах сотрудничества России и Киргизии

Отмечается, что выставка Expo-Russia Kyrgyzstan 2022 в рамках Expo Eurasia-2022 поспособствует расширению торгово-экономического сотрудничества Москвы и Бишкека. В мероприятии примуут участие несколько сотен компаний из Киргизии, России и ряда стран ближнего зарубежья. Будут представлены инновационные продукты в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, медицине, сфере услуг и других областях.

"Наша республика привлекательна для бизнеса России объемным рынком сбыта, индустриальной базой и выгодным географическим положением", — отметил Жумалиев, добавив, что параллельно с промышленной выставкой пройдет Бишкекский бизнес-форум.