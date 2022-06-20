МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. ПОПАВШИЕ ПОД ЗАПРЕТ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ ЛИТВУ ТОВАРЫ ПОЙДУТ ПО ВОДЕ, ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТ ДЛЯ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК С УЧЕТОМ ПАРОМОВ — ВЛАСТИ РЕГИОНА РИА НОВОСТИ

Новость дополняется