2022-06-20T10:50:08+03:00

2022-06-20T10:50:08+03:00

2022-06-20T10:50:08+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220620/837230498.html

Попавшие под запрет транзита через Литву товары перевезут морем

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПОПАВШИЕ ПОД ЗАПРЕТ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ ЛИТВУ ТОВАРЫ ПОЙДУТ ПО ВОДЕ, ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТ ДЛЯ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК С УЧЕТОМ ПАРОМОВ — ВЛАСТИ РЕГИОНА РИА НОВОСТИ Новость дополняется ПРАЙМ, 20.06.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60