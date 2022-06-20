2022-06-20T10:50:08+03:00
2022-06-20T10:50:08+03:00
2022-06-20T10:50:08+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220620/837230498.html
Попавшие под запрет транзита через Литву товары перевезут морем
Экономика
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ПОПАВШИЕ ПОД ЗАПРЕТ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ ЛИТВУ ТОВАРЫ ПОЙДУТ ПО ВОДЕ, ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТ ДЛЯ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК С УЧЕТОМ ПАРОМОВ — ВЛАСТИ РЕГИОНА РИА НОВОСТИ Новость дополняется ПРАЙМ, 20.06.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. ПОПАВШИЕ ПОД ЗАПРЕТ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ ЛИТВУ ТОВАРЫ ПОЙДУТ ПО ВОДЕ, ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТ ДЛЯ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК С УЧЕТОМ ПАРОМОВ — ВЛАСТИ РЕГИОНА РИА НОВОСТИ
Новость дополняется