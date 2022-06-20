2022-06-20T10:51:50+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220620/837230528.html
В Евросоюзе обсудят седьмой пакет антиросийских санкций
Экономика
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ГЛАВЫ МИД ЕС ДОЛЖНЫ В ПОНЕДЕЛЬНИК ОБСУДИТЬ СЕДЬМОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МЕРЫ — МИД ЭСТОНИИ Новость дополняется ПРАЙМ, 20.06.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. ГЛАВЫ МИД ЕС ДОЛЖНЫ В ПОНЕДЕЛЬНИК ОБСУДИТЬ СЕДЬМОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МЕРЫ — МИД ЭСТОНИИ
Новость дополняется