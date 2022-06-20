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В Евросоюзе продлили санкции против Крыма и Севастополя до 2023 года
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Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя на год, до 23 июня 2023 года. Об этом сообщается в распространенном заявлении сообщества. Согласно документу, Совет... ПРАЙМ, 20.06.2022
регионы, экономика, новости, ес, россия, крым, севастополь, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя на год, до 23 июня 2023 года. Об этом сообщается в распространенном заявлении сообщества.
Согласно документу, Совет Европейского союза в понедельник принял решение продлить до 23 июня 2023 года санкции, введенные в ответ на присоединение Россией Крыма и Севастополя. Оно вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Веденные Европой запреты коснутся экономических отношений ЕС, Севастополя и Крыма, в частности, импорта, торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.