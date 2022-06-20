МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя на год, до 23 июня 2023 года. Об этом сообщается в распространенном заявлении сообщества. В Евросоюзе обсудят седьмой пакет антироссийских санкций

Согласно документу, Совет Европейского союза в понедельник принял решение продлить до 23 июня 2023 года санкции, введенные в ответ на присоединение Россией Крыма и Севастополя. Оно вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Веденные Европой запреты коснутся экономических отношений ЕС, Севастополя и Крыма, в частности, импорта, торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.