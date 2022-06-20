МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Дефицит бюджета РФ в текущем году составит 1,2% ВВП, в 2023 году — 1,1% ВВП, сообщил РИА Новости источник, знакомый с подготовленным Минфином России документом. Центробанк поддержал подходы Минфина к новому бюджетному правилу

"Минфин прогнозирует дефицит бюджета РФ в 2022 году в 1,2% ВВП, 1,1% ВВП в 2023, 0,9% ВВП в 2024 и 0,8% ВВП в 2025 году", — сообщил источник со ссылкой на проект документа "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что дефицит федерального бюджета России в 2022 году может составить до 2% ВВП.