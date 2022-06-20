МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что новые суда для товаров, которые попали под запрет транзита через Литву, выйдут на линию Усть-Луга — Балтийск в течение недели. Калининград готовит для Литвы "болезненный" ответ на транспортную блокаду

Железные дороги Литвы сообщили Калининградской железной дороге о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, которые попали под санкции Евросоюза.

Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, на их транзит нет ограничений до 10 августа.

"Новые суда для товаров, попавших под запрет транзита через Литву, выйдут на линию Усть-Луга — Балтийск в течение недели", — сказал Алиханов.

Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного перечня, которые попали под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов.

ЕС нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами, заявил глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

В МИД РФ в понедельник сообщили, что Россия расценивает действия Литвы, которая запретила транзит ряда товаров в Калининград, как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.

Для того, чтобы решить вопрос с транзитом через Литву Еврокомиссии, достаточно внести поправки в санкционные пакеты Евросоюза, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов.

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

"Для решения вопроса с транзитом через Литву Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты ЕС", — заявил Алиханов.

Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов.

Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград, как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.