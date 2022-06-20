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Экспорт зерновых из Украины сократился на 55,5%
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Экспорт украинских зерновых за истекший период июня упал на 55,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 777 000 тонн, сообщил в понедельник Минсельхоз... ПРАЙМ, 20.06.2022
сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, новости, зерно, украина, экспорт
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Урожай зерна
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Экспорт украинских зерновых за истекший период июня упал на 55,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 777 000 тонн, сообщил в понедельник Минсельхоз Украины.
По данным министерства, за рубеж было поставлено 689 000 тонн кукурузы, 63 000 тонн пшеницы и 21 000 тонна ячменя.
В январе, за месяц до начала военной операции России, Украина экспортировала 6 млн тонн зерновых.