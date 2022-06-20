МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Экспорт украинских зерновых за истекший период июня упал на 55,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 777 000 тонн, сообщил в понедельник Минсельхоз Украины. Эксперт назвал размер выплат для переселенцев из Донбасса и с Украины

По данным министерства, за рубеж было поставлено 689 000 тонн кукурузы, 63 000 тонн пшеницы и 21 000 тонна ячменя.

В январе, за месяц до начала военной операции России, Украина экспортировала 6 млн тонн зерновых.