МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября 2022 года представить предложения по льготам на перелет на лечение для детей-инвалидов. Путин поручил обеспечить меры для льготной ипотеки многодетным

Глава государства поручил правительству России подготовить "предложения о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детям-инвалидам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг", — говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.