МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия уже выполнили более трети мероприятий в рамках 28 интеграционных программ, в Минске прогнозируют увеличение перечня интеграционных проектов. Путин поручил представить предложения по льготам для детей-инвалидов

"Уже выполнено более трети из 983 мероприятий (предусмотренных этими программами — ред.). Приоритетное внимание уделяется созданию единого социально-экономического пространства, углублению кооперации в промышленности, в энергетике, в сельском хозяйстве, в цифровой экономике, в транспортной отрасли", — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в понедельник в Минске переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.

Со своей стороны Головченко обратил внимание на то, что взаимодействие РФ и Белоруссии идет "в условиях беспрецедентного давления". "Давление — это слово, наверное, больше политическое. На самом деле, это экономическая война, которая развязана в отношении Белоруссии и России. За март-июнь на национальном уровне правительствами наших стран сделано очень многое, чтобы минимизировать последствия этого давления", — отметил он.

Премьер Белоруссии согласился, что "большим подспорьем, без сомнения, являются 28 союзных программ". "Я думаю, уже в самом ближайшем будущем их станет больше. Мы ведем работу над этим", — сказал Головченко.

Он подчеркнул, что сейчас для России и Белоруссии "на первое место выходит взаимная поддержка и координация по преодолению кризисных явлений". В то же время глава правительства Белоруссии заявил, что "по отдельным направлениям работа идет медленнее, чем хотелось бы и чем требует время". Он предложил Мишустину обсудить эти вопросы, и уже на этой встрече принять по ним необходимые решения. "Я надеюсь, что мы найдем консенсус по этим вопросам", — подчеркнул Головченко.