МОСКВА, 20 июня — ПРАЙМ. Банку Англии следует повышать процентную ставку быстрее, чем он это делал до сих пор, так как слабость британского фунта усиливает инфляционное давление в Великобритании. Об этом в понедельник заявила Катерин Манн, член Комитета по денежно-кредитной политике, имеющая право голоса при принятии решений по ставкам. В правительстве Великобритании не ожидают экономической рецессии в стране

"На мой взгляд, более сильный шаг в сфере (денежно-кредитной) политики… снижает риск того, что инфляция, которая уже выросла в стране, еще сильнее ускорится ввиду эффекта ослабления фунта", — отметила она во время мероприятия, организованного MNI Market News.

Банк Англии в прошлый четверг повысил ставку еще на 25 б.п., до 1,25%, заявив, что готов действовать "решительно" в случае необходимости для ликвидации угроз со стороны инфляции. Манн и еще два члена комитета, состоящего из девяти человек, проголосовали за повышение ставки на 50 б.п.