МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Венгрия на встрече глав МИД стран Евросоюза предложила вывозить продовольствие с Украины через свою территорию, поскольку Будапешт не поставляет Киеву оружие и граница безопасна, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В МИД Германии сообщили о запуске коридора для вывоза зерна из Украины

"Мы предложили помощь в доставке продовольствия из Украины через свою территорию. Венгерско-украинская граница безопасна, потому что Венгрия не поставляет оружие Украине, этим пользуется и Красный Крест, например. Венгрия имеет логистические возможности, с которыми мы сможем быстро осуществить экспорт пшеницы и других продуктов из Украины в Африку или на Ближний Восток", — сказал Сийярто после встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях.

Сийярто также отметил, что ряд стран выступил за продолжение поставок оружия Украине для разрешения продовольственного кризиса, однако, по его мнению, "это вряд ли лучшее решение проблемы".

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.