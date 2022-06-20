МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. С атакованных войсками Украины буровых платформ эвакуировались 94 человека, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В Госдуме назвали украинский удар по "Черноморнефтегазу" терактом

ВСУ утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", которые установлены на Одесском месторождении в Черном море. По словам главы Крыма Аксенова, пять человек эвакуированы, трое из них ранены, еще семерых ищут. Позднее он сообщил, что всего на буровых вышках "Черноморнефтегаза" во время украинского удара находились 109 человек, 21 человек уже эвакуирован.

"На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ", — пишет Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что семь человек пропали без вести после атаки украинских войск на вышки "Черноморнефтегаза".

"К сожалению, подтверждается информация по 3 раненым и 7 пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться. Правительство Республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших", — пишет Аксенов в своем Telegram- канале.

Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. По информации сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, больше всего досталось платформе БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет, пять человек эвакуированы, трое из них ранены, еще семерых ищут. Как позже сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, всего на буровых вышках "Черноморнефтегаза" во время украинского удара находились 109 человек.