МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) идёт по пути нормализации, но не ужесточения своей денежно-кредитной политики, сказала глава регулятора Кристин Лагард в комитете Европарламента. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с 31 мая

"Мы в процессе нормализации денежно-кредитной политики… но мы, конечно же, не ужесточаем денежно-кредитную политику", — отметила она.

Лагард, в частности, напомнила, что регулятор прекратит чистые покупки активов в рамках программы APP с 1 июля. Кроме того, ЕЦБ намерен повысить свои ключевые ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании совета управляющих. Лагард не исключила ещё одного увеличения ставок в сентябре.

Целью регулятора является поддержание инфляции в еврозоне на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Нынешний прогноз ЕЦБ предполагает инфляцию на уровне 6,8% в нынешнем году, 3,5% в 2023 году и 2,1% в 2024 году.

Лагард напомнила, что ЕЦБ должен следить за влиянием своей политики в области нормализации цен на экономику еврозоны. Пока основной прогноз регулятора не предполагает падения ВВП региона, отметила Лагард. На текущий год ожидается его рост на 2,8%, а на 2023 и 2024 годы — по 2,1%, напомнила она.