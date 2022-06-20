МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Молдавия столкнулась с проблемой нехватки хранилищ для своего зерна, поскольку на элеваторах остается немало прошлогоднего урожая, часть зерна будет выкуплена у фермеров для пополнения госрезерва, заявил госсекретарь министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий Шарбан. Тысячи жителей Молдавии участвуют в акции протеста против роста цен

Молдавские фермеры ранее заявили, что готовы выйти на протесты, поскольку власть отказывается им помочь. Одно из требований аграриев – снятие запрета на экспорт зерна или его покупка правительством для госрезерва.

"У нас официально есть хранилища для 750 тысяч тонн зерна – это мало, мы не готовы к той ситуации, в которой оказались, у нас очень слабая инфраструктура в этой области. Если учитывать три основные культуры – пшеницу, подсолнечник и кукурузу, – то у нас в амбарах есть более 730 тонн урожая 2021 года, мы должны сотрудничать с экспортерами в этом направлении, но так, чтобы не навредить рядовым гражданам", — заявил Шарбан журналистам.

По его словам, в ближайшее время МВД через агентство госзакупок объявит тендер на закупку зерна для госрезервов.

"Мы обсуждали ситуацию с ассоциацией производителей и экспортеров зерновых, как правительство может им помочь, как создать инфраструктуру для хранения зерна вблизи границы, чтобы экспортеры могли их там загружать, хранить, а затем отправлять в европейском направлении", — добавил представитель минсельхоза.

Ранее Молдавия предприняла ряд мер для обеспечения продовольственной безопасности. В конце февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила торговую надбавку на свинину на кости, мясо птицы, замороженную рыбу, свекловичный сахар, макаронные изделия, яйца, картофель, лук, белокочанную капусту, морковь, свеклу и подсолнечное масло. Из страны запрещено вывозить пшеницу, муку и сахар.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

МОЛДАВИЯ ЖДЕТ ВАГОНЫ С УКРАИНЫ ДЛЯ ТРАНЗИТА УКРАИНСКОГО ЗЕРНА В ЕС

Молдавия ждет грузовые вагоны и локомотивы с Украины, чтобы обеспечить быстрый транзит украинского зерна в ЕС, заявил госсекретарь министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий Шарбан.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) на прошлой неделе обратилась к правительству с просьбой организовать "зеленый коридор" для экспорта зерна в речные порты Дуная через село Паланка, которое находится на территории Молдавии.

"Молдавская железная дорога отлично работает с румынской и украинской, прикладываются максимальные усилия для пополнения парка вагонами для зерна, локомотивами, в том числе с Украины, чтобы увеличить поток поставок зерна для его дальнейшего экспорта — этот вопрос обсуждается. Молдавия предлагает помощь, проявляет понимание и ждет взаимности", — заявил Шарбан журналистам.

По его словам, Молдавия также обсуждает с Румынией создание совместных КПП для упрощенного экспорта как молдавской, так и украинской продукции.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.