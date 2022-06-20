МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Половина экономики Украины на данный момент не работает, Киеву нужна финансовая помощь, заявил в понедельник Владимир Зеленский. Украина приготовилась к интеграции в европейские железные дороги

"До половины нашей экономики, нашей экономической системы не работает сейчас. Представьте, когда бы экономика половины Италии была полностью заблокирована и все ваши порты. Ни одна страна не выстоит в такой ситуации без финансовой помощи. И когда мы говорим, что Украине надо около пяти миллиардов долларов ежемесячно, чтобы покрыть дефицит бюджета – это не просто цифра", — сказал Зеленский в видеообращении на Global Policy Forum.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.