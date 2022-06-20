МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Калининградские товары, которые не попали под санкции, будут перенаправлены по железной дороге, чтобы освободить паромы под санкционные грузы, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале. Российский дипломат оценил ущерб блокады Калининграда для Литвы

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

"Калининградские товары, которые не попали под санкции, будут перенаправлены по железной дороге, чтобы освободить паромы под санкционные грузы", — заявил Алиханов.

Литовские железные дороги направили дополнительный запрос Еврокомиссии для разъяснения ограничений транзита в Калининград, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем видеообращении в Telegram-канале.

"Литовские железные дороги направили дополнительный запрос Еврокомиссии для разъяснения ограничений транзита в Калининград", — сказал Алиханов.

Евросоюз имеет все возможности, чтобы внести поправки в санкционные пакеты для исключения транзита в Калининград, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Даже если Евросоюз не внесет поправки в санкционные пакеты, вопрос доставки грузов в Калининград уже отработан", — заявил губернатор в своем Telegram-канале.

МИД России уже добивается отмены решения об ограничении транзита в Калининград, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"МИД РФ уже добивается отмены решения об ограничении транзита в Калининград", — сказал он на видео, опубликованном в его канале в Telegram.

Калининградские власти постараются сохранить тарифы на перевозку грузов, чтобы не повышалась стоимость товаров для граждан, сообщается в Telegram-канале губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

"Мы постараемся сохранить тарифы на перевозку грузов, чтобы не повышалась стоимость товаров для граждан", — заявил глава региона.

Литовская сторона уведомила Россию, что все, что было загружено до 17 июня, будет пропущено через литовскую территорию, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.

"То, что они сообщили в этой телеграмме, сводится к тому, что… все, что до 17-го числа было загружено, все проедет. Все будет пропущено через литовскую территорию", — сказал Рябоконь в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.

Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград, как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.