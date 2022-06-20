МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Ряд итальянских регионов готовы объявить режим стихийного бедствия из-за установившейся засухи, которая поразила в основном северную и центральную части страны на фоне сильной летней жары. Президент Туркмении и глава CNPC обсудили сотрудничество в газовой сфере

Как сообщил телеканал Rainews24, в правительстве Италии в понедельник состоялось техническое совещание, участие в котором приняли представители профильных министерств, в том числе сельского хозяйства, экономического развития и по делам регионов, а также службы гражданской обороны. Министр сельского хозяйства Италии Стефано Патуанелли ранее назвал объявление чрезвычайной ситуации в связи с засухой неминуемым.

Главная опасность угрожает двум северным областям Пьемонт и Ломбардия, где протекает самая полноводная река Италии По. Из-за отсутствия дождей, теплой зимы и отсутствия снега в Альпах ее уровень упал до самого низкого за последние 70 лет. По словам президента Пьемонта Альберто Чирио, уровень реки снизился на 72%. В ломбардской провинции Павия река потеряла 3,7 метра глубины, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.

В этой связи власти Пьемонта обратились к правительству с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации и статуса стихийного бедствия для сельского хозяйства, в помощь которому предлагается применить воду из резервуаров для производства электроэнергии. В Пьемонте 170 муниципалитетов приняли распоряжения об ответственном использовании пресной воды, что заключается, в запрете на мытье машин и поливе садовых участков, еще 10 вынуждены прибегнуть к перекрытиям пресной воды на ночь.

С аналогичными инициативами выступили руководители Ломбардии, столичного Лацио и северной Фриули-Венеция-Джулии.

Как заявил президент Лацио Никола Дзингаретти, режим стихийного бедствия в регионе призван обеспечить принятие первых мер и привести мэров к первым действиям "по сдерживанию" угрозы засухой.

Ситуация с водными ресурсами осложняется установившейся на Апеннинах жарой. Более того, с понедельника в Италию придет антициклон "Харон", который на неделю, а то и 10 дней, обеспечит температуры в 38-40, а на Юге и до +43 градусов.