Президент Турции Эрдоган: Анкара продолжает усилия по урегулированию "зерновой проблемы"
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Анкара продолжает усилия по урегулированию "зерновой проблемы", сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе встречи обсуждались инициативы по урегулированию кризиса, связанного с ситуацией на Украине. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжает совместные усилия по экспорту украинского зерна через Черное море, что станет фактором предотвращения мирового продовольственного кризиса", — сообщила канцелярия.
Уточняется, что президент Эрдоган также заявил, что продолжает предлагать своим собеседникам возобновить мирные переговоры и завершить войну дипломатическим путем.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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