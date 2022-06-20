МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Анкара продолжает усилия по урегулированию "зерновой проблемы", сообщила канцелярия турецкого лидера. Несколько итальянских регионов готовы объявить режим стихийного бедствия

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе встречи обсуждались инициативы по урегулированию кризиса, связанного с ситуацией на Украине. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжает совместные усилия по экспорту украинского зерна через Черное море, что станет фактором предотвращения мирового продовольственного кризиса", — сообщила канцелярия.

Уточняется, что президент Эрдоган также заявил, что продолжает предлагать своим собеседникам возобновить мирные переговоры и завершить войну дипломатическим путем.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.