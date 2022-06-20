МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Калининградские власти создали оперативный штаб для решения вопросов, связанных с ограничением транзита товаров в Калининград через Литву, заявил губернатор Антон Алиханов. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Калининград готовит для Литвы "болезненный" ответ на транспортную блокаду

Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.

"Провели совещание вместе с коллегами из Федерального минтранса, создали оперативный штаб, будем оперативно решать транспортно-логистические вопросы", — сказал Алиханов в своем видеообращении в Telegram-канале.

Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.

Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград, как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.