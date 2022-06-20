МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что посол ЕС в России Эдерер вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита через Литву, ему будут выставлены условия. В Калининграде создали штаб для решения ситуации с запретом транзита

"Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку, и ему будут выставлены соответствующие условия", — сказал Алиханов в эфире программы "Антонимы" на телеканале RT Россия.

Он добавил, что Эдерер раньше часто бывал в Калининграде, знает калининградскую специфику.

"Очень надеюсь, что все-таки какое-то решение он предложит со своей стороны и будет конструктивен", — добавил Алиханов.