МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Россияне в среднем хотели бы получать 169 тысяч рублей в месяц, при этом у женщин размер желаемой заработной платы меньше, чем у мужчин, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит экосистему Сбербанка), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне дали оценку различию в доходах

"В среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 169 тысяч рублей. При этом женщины традиционно называют более низкую сумму — 152 тысячи, в то время как мужчины указывают 189 тысяч рублей", — говорится в исследовании, в ходе которого в июне 2022 года опросили 3 тысячи совершеннолетних респондентов со всех округов России.

Желаемая зарплата у россиян, в сравнении с показателями прошлого года, выросла на 2% (с 166 тысяч рублей в 2021 году). Конкретно у женщин — на 10% (с 138 тысяч рублей), у мужчин — на 1% (с 187 тысяч рублей), выяснили аналитики.

При этом свыше половины опрошенных (54%) считают, что больше зарабатывать позволит работа в "более денежной сфере". Для большего заработка стоит пройти обучение или курсы повышения квалификации, полагают 35% респондентов, столько же думают, что для этого нужно продвигаться по карьерной лестнице, занимая более высокие позиции (при вопросе предлагался множественный вариант выбора).

Каждый третий (30%) участник исследования верит, что получение более высокой зарплаты — это вопрос удачи, каждый четвертый (24%) считает, что для большего заработка нужно совмещать несколько работ, 12% — считают важным фактором дружбу с начальством, еще 12% — усердную работу.

"А 7% предложили работать сверхурочно. Еще столько же (7%) выбрали вариант "Другое", где указывали необходимость работать без ошибок, любить свою работу или открыть свой бизнес", — отмечается в исследовании.