МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Минфин предложил распространить мобилизационную подготовку на защиту драгоценных металлов, камней и изделий из них, находящихся в Госфонде России, а также формировать и использовать часть запасов на мобилизационные нужды страны, пишет РБК. Доходы российских граждан от продажи слитков золота освободят от налогов

Соответствующие нормы содержатся в проекте поправок в закон ‎"О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Разработку документа Минфин анонсировал год назад.

Как отмечается, принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и камней в качестве мобилизационного ресурса страны.

Министерство предлагает дополнить список мобилизационных действий проведением мероприятий по "формированию и использованию запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, входящих в состав Госфонда России, предназначенных для удовлетворения государственных потребностей в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности Российской Федерации, возникающих при проведении мобилизационной подготовки и мобилизации".

Согласно документу, определять задачи по защите и формированию запасов драгоценных металлов и камней Госфонда России, предназначенных для мобилизационных нужд, а также принимать решения об их использовании будет президент страны.