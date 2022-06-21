Минфин предложил создать резерв драгоценных металлов и камней для мобилизационных нужд
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Минфин предложил распространить мобилизационную подготовку на защиту драгоценных металлов, камней и изделий из них, находящихся в Госфонде России, а также формировать и использовать часть запасов на мобилизационные нужды страны, пишет РБК.
Соответствующие нормы содержатся в проекте поправок в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Разработку документа Минфин анонсировал год назад.
Как отмечается, принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и камней в качестве мобилизационного ресурса страны.
Министерство предлагает дополнить список мобилизационных действий проведением мероприятий по "формированию и использованию запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, входящих в состав Госфонда России, предназначенных для удовлетворения государственных потребностей в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности Российской Федерации, возникающих при проведении мобилизационной подготовки и мобилизации".
Согласно документу, определять задачи по защите и формированию запасов драгоценных металлов и камней Госфонда России, предназначенных для мобилизационных нужд, а также принимать решения об их использовании будет президент страны.
https://1prime.ru/state_regulation/20220621/837239737.html