МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Развивать торгово-экономические отношения РФ с арабским миром надо в первую очередь путем установления контактов между представителями малого и среднего бизнеса, среди которых в арабских странах много тех, кто по-настоящему любит Россию, заявила РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН РФ, кандидат экономических наук Светлана Бабенкова. В Китае назвали важнейшие козыри России в борьбе с западными санкциями

"Наши отношения с арабским миром, куда входят 22 страны, сильно не были испорчены ни войнами, ни конфликтами. Однако, несмотря на добрые отношения, мы плохо знаем друг друга. Поэтому начинать развивать торгово-экономические связи надо с установления контактов между представителями малого и среднего бизнеса наших стран", — считает она.

"Дело в том, что среди этих людей в арабских странах много тех, кто по-настоящему любит нашу страну, поскольку они учились и продолжают учиться и работать у нас, а некоторые даже женились на россиянках или вышли замуж за россиян", — добавила эксперт.

Именно через них, убеждена Бабенкова, "необходимо налаживать все эти ниточки, ткать с их помощью канву взаимовыгодного сотрудничества". "Ведь личные контакты чрезвычайно важны на Востоке, они там дорогого стоят", — заметила она.

При этом эксперт подчеркнула, что арабский мир сложен и неоднороден: там много культур, разных народностей, много писаных и неписаных правил как в их общественной жизни, так и в экономической.

"В исламских банках, например, нет процентов, деятельность свою они осуществляют строго на основе законов шариата, да и немало других в мусульманском бизнесе нюансов. Как бы то ни было, если мы собираемся серьезно поворачиваться на арабский Восток, все это нам надо полноценно изучать, чтобы наладить в итоге с ним прочные, долгосрочные отношения", — заключила эксперт.