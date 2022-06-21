МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ускоренное развитие Северного морского пути (СМП) в условиях ограничений должно помочь снять логистические ограничения по доставке российских грузов на рынки Индии, Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщается в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), который есть в распоряжении РИА Новости. По самому уязвимому месту. Что ждет Европу после "путинских ударов"

"В условиях введения ограничений крайне важно не прекращать активное развитие СМП, ведь это надежный маршрут, который будет способствовать наращиванию грузооборота со странами АТР. Ускоренное развитие арктической зоны и СМП должно помочь снять логистические ограничения по доставке российских грузов на рынки Индии, Китая и других стран Юго-Восточной Азии", — говорится в обзоре.

В ГТЛК напомнили, что правительство РФ предусмотрело для отечественных судоходных компаний, выполнивших в течение года не менее двух круговых рейсов по СМП, специальные субсидии общим объемом 560 миллионов рублей ежегодно. "Интенсификация судоходства в Арктике окажет поддержку многим секторам российской экономики, будет способствовать формированию спроса на продукцию отечественного судостроения и услуги по ремонту судов", — отмечается в обзоре.

Как сообщают в ГТЛК, в условиях усложнения и удорожания доступа к инвестициям и общей экономической нестабильности транспортным компаниям будет все сложнее найти финансовые ресурсы для обновления и пополнения своего флота. "Крупные транспортные суда ледового класса считаются одним из самых капиталоемких активов, для их постройки требуется значительный объем средств", — сообщается в обзоре.

Так, эффективным антикризисным инструментом остается лизинг с государственным финансированием. Он дает возможность судовладельцам без серьезных единовременных затрат получить в пользование новое судно и профинансировать производство на верфях.