Ускоренное развитие СМП поможет снять ограничения в доставке российских грузов в Азию
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ускоренное развитие Северного морского пути (СМП) в условиях ограничений должно помочь снять логистические ограничения по доставке российских грузов на рынки Индии, Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщается в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), который есть в распоряжении РИА Новости.
"В условиях введения ограничений крайне важно не прекращать активное развитие СМП, ведь это надежный маршрут, который будет способствовать наращиванию грузооборота со странами АТР. Ускоренное развитие арктической зоны и СМП должно помочь снять логистические ограничения по доставке российских грузов на рынки Индии, Китая и других стран Юго-Восточной Азии", — говорится в обзоре.
В ГТЛК напомнили, что правительство РФ предусмотрело для отечественных судоходных компаний, выполнивших в течение года не менее двух круговых рейсов по СМП, специальные субсидии общим объемом 560 миллионов рублей ежегодно. "Интенсификация судоходства в Арктике окажет поддержку многим секторам российской экономики, будет способствовать формированию спроса на продукцию отечественного судостроения и услуги по ремонту судов", — отмечается в обзоре.
Как сообщают в ГТЛК, в условиях усложнения и удорожания доступа к инвестициям и общей экономической нестабильности транспортным компаниям будет все сложнее найти финансовые ресурсы для обновления и пополнения своего флота. "Крупные транспортные суда ледового класса считаются одним из самых капиталоемких активов, для их постройки требуется значительный объем средств", — сообщается в обзоре.
Так, эффективным антикризисным инструментом остается лизинг с государственным финансированием. Он дает возможность судовладельцам без серьезных единовременных затрат получить в пользование новое судно и профинансировать производство на верфях.
https://1prime.ru/state_regulation/20220621/837240858.html