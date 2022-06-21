МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ленинградская область может нарастить отгрузку из морских портов региона для увеличения поставок в Калининградскую область на фоне ограничения транзита Литвой, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Путин: России всегда приходилось преодолевать испытания

"Ленобласть имеет возможность увеличить объем отгрузок из морских портов для увеличения поставок в Калининградскую область", — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Дрозденко, вопрос обеспечения необходимыми грузами российского анклава обсуждался сегодня на совещании по приграничной политике под руководством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".