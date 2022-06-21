МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Приоритетным вариантом для обеспечения Калининграда необходимыми грузами является полное снятие литовской стороной ограничений по работе Сувалкского транспортного коридора, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Матвиенко сообщила, что Россия не будет менять своих планов из-за санкций

"Вопрос снабжения Калининграда всем необходимым решается оперативно, но приоритетный вариант — полное снятие ограничений с работы Сувалкского коридора литовской стороной", — написал он в своем Telegram-канале.

Сувалкский коридор — гипотетический сухопутный коридор длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России.

Как сообщал Дрозденко, вопрос обеспечения необходимыми грузами российского анклава обсуждался во вторник на совещании по приграничной политике под руководством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".