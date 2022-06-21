МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета призвал ежегодно снижать количество ветхих сетей в ЖКХ и предложил реализовать план для начала за 5 лет. Путин: ипотека становится слишком сложнодоступной для россиян

По словам главы государства, проблема модернизации жилищно-коммунального хозяйства в России остается сложной: общий износ сетей ЖКХ в России более 40%. "Отсюда неэффективность и потери, которые в конечном счете ложатся на предприятия, на граждан", — сказал он.

Путин подчеркнул, что добиться реальных изменений в повышении качества услуг ЖКХ не получится, пока "все это хозяйство висит на старой обветшавшей инфраструктуре".

"Можно, что называется, по-разному расставлять стулья, принимать разные решения, но если, грубо говоря, трубы гнилые, ничего принципиально не изменится", — заявил российский лидер. Путин призвал "сломать стереотипы" для решения проблемы жилья

В этой связи объем инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство должен быть увеличен "в разы", отметил президент. Он подчеркнул, что в России производится все необходимое для замены изношенных сетей.

Кроме того, необходимо форсировать расселение аварийного жилья, для этого есть возможности, заявил Путин.