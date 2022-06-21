МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на встрече с белорусским коллегой в Минске заявил, что нужна разработка второго "пакета интеграции" экономики РФ и Белоруссии, говорится в сообщении на сайте министерства экономики Белоруссии. Зеленский заявил о договоре с Орбаном в энергетическом сотрудничестве

Как сообщила во вторник пресс-служба министерства, 20 июня министр экономики Белоруссии Александр Червяков встретился с Решетниковым после заседания Евразийского межправительственного совета, которое прошло в узком составе. Стороны детально обсудили ход реализации союзных программ, направления углубления взаимной торговли, а также другие вопросы.

"Максим Решетников обозначил необходимость разработки второго "пакета интеграции". На данном этапе следует составить дорожную карту действий, цель которой – дальнейшее сближение экономик наших стран", — говорится в сообщении на сайте белорусского министерства.

Там также говорится, что на встрече стороны обсудили ход реализации Союзной программы по макрополитике, координаторами которой выступают экономические ведомства двух стран. "Особое внимание стороны уделили активизации информационного взаимодействия по ряду направлений: текущим экономическим вопросам на регулярной основе, формированию прогнозов социально-экономического развития двух стран, алгоритму разработки прогноза Союзного государства. Эти три вектора найдут свое отражение в проекте соответствующего межправительственного соглашения, которое планируется подписать к декабрю", — отмечается в сообщении.

Червяков в свою очередь сказал, что в текущих условиях поддержанию устойчивости экономик двух государств будет способствовать наращивание двухсторонних поставок материалов, комплектующих и готовой продукции для замещения выпадающего импорта из недружественных стран. "Сегодня мы видим замедление наших экономик. Оно, в первую очередь, связано со структурными трансформациями: переориентацией экспортных потоков на рынки дружественных стран, переходом на новые комплектующие, перестраиванием логистических коридоров, изменением структуры валютных платежей. На все это требуется время", — сказал белорусский министр.

Вместе с тем, по его словам, многие белорусские предприятия, заранее проведя такую работу, наращивают объемы производства. Особенно это характерно для автомобиле-, машино- и приборостроения, электроники, пищевой промышленности и других. "Именно на эту продукцию – высокий спрос на российском рынке. Безусловно, сегодня необходимо активизироваться в этом направлении, чтобы занять освободившиеся ниши и нарастить экспорт. Амбициозная задача, над которой работает правительство, – увеличить поставки в Россию более чем на 30% к прошлому году", – подчеркнул министр экономики Белоруссии.

По данным пресс-службы, на встрече особое внимание было уделено разработке и утверждению перечня товарных позиций для совместных балансов.

Главы экономических ведомств договорились о проведении в конце текущего года совместной коллегии. К этому моменту в странах уже будут разработаны официальные прогнозы социально-экономического развития.