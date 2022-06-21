МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Первое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покинуло порт Мариуполя, воспользовавшись гуманитарным коридором, организованным российскими военными, передает корреспондент РИА Новости. Украина подаст в арбитраж на "Газпром" из-за недоплаты за транзит

Сухогруз держит курс в Новороссийск в сопровождении российских боевых кораблей.

Во время боев за Мариуполь судно получило повреждения, однако судовладелец сумел восстановить все системы, набрать команду и покинул порт. Перед выходом компания-владелец полностью рассчиталась с портовыми службами.