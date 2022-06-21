МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Министр экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил, что экономическая ситуация в стране в связи с изменениями в энергетическом секторе может стать "хуже, чем в пандемию COVID". Италия прокомментировала введение европейского потолка цен на газ из России

Выступая на ежегодном съезде ассоциации германской промышленности BDI во вторник, Хабек рассказал об "амбициозном плане", который предусматривает возвращение угольных ТЭЦ в случае энергетического кризиса.

"Конечно, нет никаких гарантий, что он состоится. Есть только высокое давление — работать над ним, чтобы он состоялся. Если он состоится, то газохранилища зимой будут полны… Это дает нам некоторую надежду, что мы выдержим… Но этого еще не достигнуто, и газохранилища наполнены почти на 60%. Если мы придем к зиме с наполовину наполненными хранилищами, и газовый кран будет перекрыт, мы говорим о тяжелом экономическом кризисе, которые затронет Германию", — сказал министр, добавив, что речь идет "об экономической и политической ситуации хуже, чем в пандемию COVID".

По словам Хабека, речь идет не о том, что отдельные газоёмкие производства будут отключены от поставок "на неделю", поскольку "с этим мы справимся". Министр указан на "сценарий, который, возможно, будет длиться месяцы", и в этом случае "предприятия просто исчезнут".

"Таким образом, перед нами стоит много задач, и нам многое предстоит сделать. Плюс состоит в том, что мы подготовились. И мы работаем по плану, который, я бы сказал, ежедневно улучшается. И это связано с тем, что многие предприятия, объединения в рамках BDI помогают сделать этот план лучше", — заявил Хабек.

Министр назвал также несколько первоочередных пунктов повестки на ближайшее время — это борьба с инфляцией, которая вызвана, по словам Хабека, исключительно ростом цен на энергоносители, диверсификация и привлечение новых поставщиков в энергетический сектор, реформа управленческих и административных процессов.

"Если для строительства ветряной турбины нужно 6-8 лет, то к 2030 году я увижу только те ветряные турбины в стране, строительство которых инициировано сегодня. Но их нет", — привел министр пример о необходимости снятия бюрократических барьеров в сфере возобновляемой энергетики.