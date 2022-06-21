Вице-канцлер ФРГ: экономическая ситуация в ФРГ может стать "хуже, чем в пандемию COVID"
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Министр экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил, что экономическая ситуация в стране в связи с изменениями в энергетическом секторе может стать "хуже, чем в пандемию COVID".
Выступая на ежегодном съезде ассоциации германской промышленности BDI во вторник, Хабек рассказал об "амбициозном плане", который предусматривает возвращение угольных ТЭЦ в случае энергетического кризиса.
"Конечно, нет никаких гарантий, что он состоится. Есть только высокое давление — работать над ним, чтобы он состоялся. Если он состоится, то газохранилища зимой будут полны… Это дает нам некоторую надежду, что мы выдержим… Но этого еще не достигнуто, и газохранилища наполнены почти на 60%. Если мы придем к зиме с наполовину наполненными хранилищами, и газовый кран будет перекрыт, мы говорим о тяжелом экономическом кризисе, которые затронет Германию", — сказал министр, добавив, что речь идет "об экономической и политической ситуации хуже, чем в пандемию COVID".
По словам Хабека, речь идет не о том, что отдельные газоёмкие производства будут отключены от поставок "на неделю", поскольку "с этим мы справимся". Министр указан на "сценарий, который, возможно, будет длиться месяцы", и в этом случае "предприятия просто исчезнут".
"Таким образом, перед нами стоит много задач, и нам многое предстоит сделать. Плюс состоит в том, что мы подготовились. И мы работаем по плану, который, я бы сказал, ежедневно улучшается. И это связано с тем, что многие предприятия, объединения в рамках BDI помогают сделать этот план лучше", — заявил Хабек.
Министр назвал также несколько первоочередных пунктов повестки на ближайшее время — это борьба с инфляцией, которая вызвана, по словам Хабека, исключительно ростом цен на энергоносители, диверсификация и привлечение новых поставщиков в энергетический сектор, реформа управленческих и административных процессов.
"Если для строительства ветряной турбины нужно 6-8 лет, то к 2030 году я увижу только те ветряные турбины в стране, строительство которых инициировано сегодня. Но их нет", — привел министр пример о необходимости снятия бюрократических барьеров в сфере возобновляемой энергетики.
https://1prime.ru/state_regulation/20220621/837249228.html