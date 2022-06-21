МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Объемы экспортной инспекции по зерновым и сое в США на отчетной неделе сократились. Об этом во вторник сообщил Минсельхоз страны. Абоненты Tele2 жалуются на подорожание безлимитных тарифов

По данным министерства, на неделе 10-16 июня для поставки за рубеж было подготовлено 1,18 млн тонн кукурузы против 1,22 млн тонн неделей ранее. Объем экспортной инспекции по сое составил 427 344 тонны (608 116 тонн на предыдущей неделе), а по пшенице — 331 328 тонн (411 916 тонн неделей ранее).

Основным покупателем североамериканской кукурузы на отчетной неделе стал Китай — для поставки в эту страну была подготовлена 338 641 тонна. Крупнейшим покупателем пшеницы из США оказались Филиппины (121 166 тонн), а лидирующим импортером сои — Египет (105 220 тонн).

Самые активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу недавно на CBOT торговались с понижением примерно на 2,5%, соя потеряла приблизительно 0,8%, а пшеница подешевела на 3,3%.