МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии украинскому интернет-изданию "Страна.ua" подтвердил информацию о подготовке к переговорам в Стамбуле по вопросу вывоза зерна с Украины. Wall Street Journal: Индия рекомендовало покупать сырую нефть из России

Встреча делегаций Турции, России, ООН и Украины по "зерновой проблеме" состоится на следующей неделе в Стамбуле, сообщил во вторник телеканал A Haber со ссылкой на источники в администрации президента Турции.

"Могу подтвердить, что подготовка к таким переговорам ведется. Но я бы пока не говорил об этом как о свершившемся факте. Единственное, что могу сказать — такие переговоры состоятся не на самом высоком уровне", — приводит издание слова Никифорова.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.