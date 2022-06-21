Второе иностранное судно готовится к выходу из порта Мариуполя
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Еще одно иностранное судно готовится к выходу из порта Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник сухогруз Azov Concord под флагом Мальты покинул порт Мариуполя, воспользовавшись гуманитарным коридором, организованным российскими военными, и взял курс на Новороссийск. Во время боев за Мариуполь судно получило повреждения. Как сообщил РИА Новости капитан Azov Concord Иван Бабенков, судно восстановлено, выходит в балласте, без груза.
Помимо данного сухогруза, в мариупольском порту остаются еще пять иностранных судов, все они готовятся к выходу.
"В ближайшее время на выход будет спланировано судно "Царевна", на котором также завершается восстановление технической готовности, сбор экипажа, все процедуры по оформлению пограничных и таможенных документов", — сообщил РИА Новости командир Новороссийской военной-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов.
Саперы 12 июня окончательно разминировали территорию и акваторию порта Мариуполя. Как заявлял тогда глава ДНР Денис Пушилин, снабжение объекта электроэнергией и водой должно полностью восстановиться в течение двух-трех недель. По его словам, до конца года через мариупольский порт ДНР отгрузит около миллиона тонн продукции.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
https://1prime.ru/state_regulation/20220621/837250740.html