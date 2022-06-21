МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Еще одно иностранное судно готовится к выходу из порта Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя по российскому коридору

Ранее во вторник сухогруз Azov Concord под флагом Мальты покинул порт Мариуполя, воспользовавшись гуманитарным коридором, организованным российскими военными, и взял курс на Новороссийск. Во время боев за Мариуполь судно получило повреждения. Как сообщил РИА Новости капитан Azov Concord Иван Бабенков, судно восстановлено, выходит в балласте, без груза.

Помимо данного сухогруза, в мариупольском порту остаются еще пять иностранных судов, все они готовятся к выходу.

"В ближайшее время на выход будет спланировано судно "Царевна", на котором также завершается восстановление технической готовности, сбор экипажа, все процедуры по оформлению пограничных и таможенных документов", — сообщил РИА Новости командир Новороссийской военной-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов.

Саперы 12 июня окончательно разминировали территорию и акваторию порта Мариуполя. Как заявлял тогда глава ДНР Денис Пушилин, снабжение объекта электроэнергией и водой должно полностью восстановиться в течение двух-трех недель. По его словам, до конца года через мариупольский порт ДНР отгрузит около миллиона тонн продукции.

Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.