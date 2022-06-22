МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Импорт в Россию по итогам года в стоимостном выражении сократится на 20-30%, сообщили РИА Новости аналитики кредитно-рейтингового агентства АКРА. ФАС: параллельный импорт в Россию должен охватывать все категории товаров

"На основании статистики стран-торговых партнеров импорт из отдельных стран демонстрирует значительное падение. По оценке АКРА, падение общего импорта по стоимости в этом году ожидается на 20-30%", — полагают аналитики.

С целью смягчения негативного влияния сокращения импорта на экономику правительство России запустило новый инструмент сглаживания негативного влияния санкций, напомнили в агентстве. Минпромторг России утвердил перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Исходя из опубликованных кодов товаров АКРА оценило, что данный перечень охватывает порядка 36% импорта товаров (по стоимости, на основе данных, доступных за 2021 год).

В связи с прекращением деятельности в России ряда иностранных компаний, образовался значительный неудовлетворенный спрос на их продукцию, обратили внимание в АКРА. "Последствиями этого являются как рост цен в том числе на товары-заменители, увеличивающий инфляционное давление в экономике, так и наблюдаемое чрезмерное укрепление рубля, негативно влияющее на экспортеров и доходы бюджета", — рассуждают в агентстве.

По их мнению, параллельный импорт поможет избежать дефицита на фоне снижения запасов, хотя объемы будут ниже наблюдавшихся ранее, а цены увеличатся по сравнению с докризисным периодом из-за роста транзакционных издержек, в том числе, цен на транспорт.

Рост импорта в среднесрочной перспективе будет способствовать снижению темпов роста цен в экономике, ограничению укрепления рубля, а также росту товарооборота со странами, через которые будет осуществляться параллельный импорт, добавляют в АКРА. Аналитики указали, что в зависимости от скорости адаптации к новым условиям, потенциальными странами-бенефициарами такого импорта могут стать Турция, Казахстан, Китай, Армения.