МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. В этом году Франция должна избежать рецессии, и рост ее экономики будет позитивным, сказал в среду управляющий Банка Франции и член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало. Foreign Policy: позиция Франции и ФРГ по России приведет к усилению Польши

"Наш центральный сценарий предполагает позитивный рост в этом году", — сказал он в интервью радио RTL, добавив, что инфляция все еще слишком высока, что негативно отражается на покупательной способности потребителей.

Во вторник Банк Франции понизил прогноз роста экономики страны.

По новому прогнозу, в этом году вторя по величине экономика еврозоны вырастет на 2,3%. В следующем году рост замедлится до 1,2%, а в 2024 году ускорится до 1,7%.